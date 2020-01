Nella giornata di ieri Wanda Nara si era concessa ai microfoni dei giornalisti nella conferenza stampa di presentazione del Grande Fratello Vip che prenderà il via nella serata di oggi. Abito bianco, scollatura esigente, ma un profilo "contenuto" sia nel look che nelle dichiarazioni in cui ha, di fatto, confermato come le decisioni sul futuro di Icardi non siano ancora state prese.



Oggi però Wanda ha voluto alzare nuovamente la temperatura e, nonostante la tintarella presa in vacanza alle Maldive, e puntualmente celebrata sui post social, Wanda ha pubblicato una foto, nell'hotel che la sta ospitando a Roma completamente nuda mentre si gode una doccia emozionale.



E la foto ha già fatto il giro del web e noi ve la proponiamo nella nostra gallery aspettando la puntata d'esordio del GF Vip che si prospetta scoppiettante.