Wanda Nara ufficializza la sua partecipazione, per il secondo anno consecutivo, a Tiki-Taka. Eppure ci aveva provato per un altro programma: Amici Vip, la scuola di talenti che quest'anno apre ai 'famosi'. Michelle Hunziker in conduzione, Joe Bastianich, Gianni Sperti, Marco Carta e Aurora Ramazzotti tra i concorrenti.



Come riporta Chi, Wanda, moglie e procuratrice di Icardi, si è proposta spontaneamente, presentandosi ai provini, ma non per partecipare al programma da concorrente, bensì da presentatrice, per via del suo curriculum. Al che, Wanda Nara è stata, come scrive Chi, "rispedita a casa".