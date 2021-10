Tensione alle stelle tra Mauro Icardi e Wanda Nara. Da giorni ci si chiede se i due si siano lasciati, prima una e poi l’altro mandano messaggi criptici sui social verso due direzioni opposte: lei parla di famiglia sfasciata e si fotografa la mani senza fede, lui pubblica stories d’amore per riconquistarla.

IL MESSAGGIO - Intanto, Wanda svela il motivo del gelo tra i due, rispondendo su Twitter alla giornalista argentina Alejandra Maglietti: “Ti servono i nomi? - twitta Wanda - Oppure vuoi una mappa per scoprire chi è la puttanella che manda foto alle persone sposate! Se sei l’unica a non averlo capito te le mando in privato”. La Maglietti ha fatto un post dal suo profilo nel quale spiega che la compagna di Icardi continua a non fare nomi delle persone a cui si riferisce, che starebbero mettendo in crisi il rapporto col marito.