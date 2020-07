Continuano le vacanze parigine di Wanda Nara che insieme alla sua famiglia si concede giorni di relax pieno nella piscina di proprietà del suo appartamento. La bellissima moglie e agente dell'ex-attaccante dell'Inter Mauro Icardi non ha perso occasione per riprendere sé stessa e i suoi 5 figli in acqua e non.Immancabile il selfie a bordo vasca stretta in un bikini che, immancabilmente, mette a risalto le sue generose forme e immancabile anche il video di una salutare nuotata. Non perfetta nello stile, misto libero e rana, con il lato B che fatica a stare sott'acqua. Ecco il video e le sue foto nella nostra gallery.