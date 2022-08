Wanda Nara, moglie e agente di Mauro Icardi, ha parlato della situazione dell'attaccante del Psg rilasciando un'intervista a una tv argentina: "Farà parte del club per altri due anni. Per liberare un giocatore bisogna pagare tanti soldi e non siamo in questa situazione. Io sono l'unica a sapere le cose. Non come gli altri che parlano senza sapere nulla".