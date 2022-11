Intervistata da Vanity Fair, l’ex moglie di Mauro Icardi, Wanda Nara punta il dito contro il mondo del calcio, ambiente, a suo dire, maschilista e ostile verso il suo ruolo.



“È stato Mauro anni fa a chiedermi di fargli da manager. Sono diventata piuttosto brava ad aggiungere o rimuovere clausole. Ho carattere e astuzia. Io sono quella tranquilla e lui è quello con il carattere forte. La decisione di lasciare l'Inter? Lui ha fatto, sempre e solo, quello che ha voluto. Io mi limitavo a mettere nero su bianco i suoi desiderata. Ma certo, è più facile dare la colpa alla donna, soprattutto in un mondo maschilista come quello del calcio. Anni fa, per la firma di un contratto ho dovuto mandare un mio sostituto uomo perché il presidente della squadra in questione si rifiutava di trattare con una donna. A volte penso che, sì stiamo facendo passi avanti dal punto di vista dell'emancipazione ma in troppi ambienti siamo ancora indietrissimo.



LAVORO E FAMIGLIA - Questo non ha aiutato il mio matrimonio. É raro che la moglie di un calciatore lavori. Io per tanto tempo mi sono occupata di figli e marito, ma ora voglio riprendermi il mio tempo. E tornare a svolgere la mia professione: in Argentina continuano a propormi programmi da condurre, a me la televisione piace molto. In Italia ho due progetti che dovrebbero partire a marzo. Questo non significa trascurare i bambini. Mauro si allena due ore al giorno, il resto del tempo è a casa. Può aiutarmi lui, no?