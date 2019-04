Wanda Nara, moglie e procuratrice di Icardi, numero 9 dell’Inter, entrato dalla panchina ieri nella sfida contro la Roma, parla dagli studi di Tiki Taka: “Mauro rimane all'Inter? Certo. Lautaro titolare? Scelte di Spalletti. Ha lui il compito di scegliere sempre la squadra migliore, per il bene dell'Inter”.





SULLA JUVE - “Fallimento Juve? Cristiano ha firmato per tre anni, vedremo se sarà fallimento in quel momento: magari la vince il prossimo anno. Tutto quello che Cristiano poteva fare in Champions, l’ha fatto nella partita con l’Atletico. Il gap con la Juve? Sarebbe emozionante vedere una squadra che lotta con loro”.