Pronta a diventare da domani opinionista del Grande Fratello Vip su Canale 5, Wanda Nara parla a 360° di Mauro Icardi. "Se lascerà il Paris Saint-Germain? La decisione spetta a lui, ma ancora non c'è nulla di certo -riporta Gazzetta.it-, vedremo. Di sicuro il mio viaggiare tra Parigi, Milano e Roma è più facile da dire che da fare. Ma ci riuscirò. Lui in Francia sta facendo benissimo e io ne sono molto felice, abbiamo anche trovato tanti amici. Quindi vedremo..." Pronta a diventare da domani opinionista del Grande Fratello Vip su Canale 5, Wanda Nara parla a 360° di Mauro Icardi. "Se lascerà il Paris Saint-Germain? La decisione spetta a lui, ma ancora non c'è nulla di certo -riporta-, vedremo. Di sicuro il mio viaggiare tra Parigi, Milano e Roma è più facile da dire che da fare. Ma ci riuscirò. Lui in Francia sta facendo benissimo e io ne sono molto felice, abbiamo anche trovato tanti amici. Quindi vedremo..."