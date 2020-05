Il Paris Saint-Germain continua a lavorare nell'ombra per la permanenza di Mauro Icardi: settimana scorsa vi abbiamo raccontato dell'offerta pronta per l'Inter, l'inizio della trattativa in vista del delicato riscatto. Proposta da 50 milioni di euro più 10 di bonus, una mossa del PSG per avviare la negoziazione con l'Inter, da chiudere entro il 31 maggio: i nerazzurri al momento però non pensano a sconti e quindi sono orientati a rifiutare, ascoltando ulteriori proposte.



L'ENTOURAGE DI ICARDI AL LAVORO, SI CERCA LA QUADRA - Al lavoro anche l'entourage dell'attaccante, per ripensare il contratto: la volontà di tutte le parti in causa è di trovare una quadra, che consenta all'Inter di cedere finalmente l'ex capitano, ai parigini di avere in casa almeno un attaccante di livello visto il prossimo addio di Cavani e al calciatore di avere un contratto.



IL MESSAGGIO DI WANDA: 'HO FATTO UN BUON LAVORO' - In questo senso, un messaggio ottimistico arriva da casa Icardi-Nara. Tazza di caffè, tenuta da allenamento e decolleté da urlo: Wanda Nara nell’ultima foto postata su Instagram ha lasciato un messaggio ambiguo, con alcuni indizi che possono essere riferibili al futuro del marito e assistito Mauro Icardi. Il post riporta, letteralmente: “Ho fatto un buon lavoro. Ora aspetto buone notizie. Presto ad alti livelli, arrivederci”, con il saluto scritto in francese. Permanenza al PSG in vista? All'Inter lo sperano.