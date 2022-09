"The cat is over the table". Con questa ironica 'lezione di inglese', Wanda Nara posta sul suo account Instagram ufficiale, seguito da 14,7 milioni di followers, una foto che la ritrae sdraiata sulla pancia su una cassa porta attrezzi dello studio televisivo del quale è stata ospite, in Argentina. La showgirl argentina, oltre a questa foto, sul suo profilo IG pubblica anche una serie di altre foto inedite, da urlo!



SCORRI PER VEDERE LE FOTO PIU' BELLE DI WANDA NARA!