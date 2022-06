Le vacanze in Tanzania di Wanda Nara e Mauro Icardi si stanno trasformando in incandescenti e dopo la visita ai villaggi locali la coppia si è trasferita al mare dando la possibilità alla showgirl argentina di esibire tutta la sua bellezza in costume.



E gli ultimi scatti sono davvero bollenti come il sole preso da Wanda in spiaggia e che ha lasciato il segno su...l suo lato b, esibito in bikini, ma visibilmente scottato dai raggi del sole. Ecco gli scatti nella nostra gallery.