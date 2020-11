Wanda Nara è tornata senza Mauro Icardi in Argentina e nel maniero che è solita frequentare si è data ad una sessione di shooting senza alcun freno fra outfit da cavallerizza e altri... un po' meno vestita. Anzi, con proprio niente addosso, come nell'ultima foto a dorso di un cavallo in cui si è fatta immortalare come mamma l'ha fatta e con cui ha raggiunto in neanche 10 ore oltre 230mila like. Ecco la foto e altre della bomba sexy Wanda nella nostra gallery.