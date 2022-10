El ultimo romantico è finalmente uscito. È il singolo di Lgante Keloke che, volente o nolente, è diventato il centro più importante del gossip di tutta Argentina. La collaborazione con Wanda Nara, protagonista del video e anche della foto copertina del singolo, è stata la goccia iniziale che ha dato il via allo scandalo della separazione della showgirl argentina con Mauro Icardi a colpi di conferenze e live social in cui, i due, se ne stanno dicendeno di tutte e di più.



Le voci di una relazione nata fra Wanda e Lgante si sono susseguite fino a oggi quando, in Argentina, è stata pubblicata dai quotidiani scandalistici la foto di un bacio galeotto fra i due pizzicato dai paparazzi. Uno scatto che, riporta la stampa argentina, ha fatto piombare Icardi in una tristezza sconsolata dato che ha certificato la relazione fra i due.



Ecco la foto dello scandalo e altre di Wanda nella nostra gallery.