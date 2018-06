La Juventus non molla Mauro Icardi. Questo quanto evidenziato dal Corriere della Sera nell'edizione di Torino, che illustra la volontà da parte della società bianconera di rimpiazzare un ormai partente Gonzalo Higuain (accostato al Chelsea) con il capitano dell'Inter. La trattativa risulta però complicata: difficile che il club meneghino dia il via libera per un'eventuale trattativa. D'altro canto, la moglie-agente dell'argentino Wanda Nara starebbe tenendo vivo più che mai il canale diretto con la Vecchia Signora.