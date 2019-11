Sono molto felice per questa nuova avventura in tv! GF mi sto preparando , inizia Il countdown!! Grazie @alfosignorini per la

fiducia , felice di lavorare con te e con @pupoghinazzi ! E Grazie @QuiMediaset_it per questa nuova e bellísima opportunità #Mediaset — wan (@wandaicardi27) November 13, 2019

in prima serata su Canale 5. Alla conduzione del programma televisivo è stato promosso, che sarà affiancato da una coppia d'opinionisti d'eccezione: il cantanteGhinazzi (tifoso della Fiorentina) eProprio la moglie e agente dell'attaccante argentino Mauro(in prestito al Paris Saint-Germain dall'Inter) ha scritto su Twitter: "Sono molto felice per questa nuova opportunità in tv! Grande Fratello mi sto preparando, inizia il countdown!per questa nuova e bellissima opportunità".