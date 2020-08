Vacanze? Non al mare, perché per Mauro Icardi c'è una Champions League da giocare con il PSG (contro l'Atalanta ndr.) e provare, possibilmente, a vincerla. Wanda Nara si sta quindi dividendo fra la sua casa a Milan e quella, sontuosa con piscina interna di Parigi.



La bionda showgirl e agente non perde però occasione per provocare con le sue generosissime forme e in particolare con l'ultima foto postata in reggiseno a cui ha aggiunto una descrizione che tutto lascia all'immaginazione: "Potresti non aver bisogno d'altro...".



Ecco la foto e altre super sexy di Wanda nella nostra gallery