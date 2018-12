"La Juventus voleva Icardi. Vi dirò la verità: la Juve voleva fare la coppia Ronaldo-Icardi e l'Inter aveva accettato. Era tutto fatto per uno scambio con Higuain, a far saltare tutto è stato Mauro che ha scelto di rimanere all'Inter". Lo ha svelato Wanda Nara a Tiki Taka: "Io faccio le figure di m...a ma dovete prendervela con Suning: perché non dite qualcosa a loro? L’offerta dell’Inter non esiste. Mi devo sedere e parlare e ancora non l’ho fatto. Oggi c’è la cena dell’Inter, mi sa che mi ammazzano. Mi porterò qualcosa da casa. L’Inter lo voleva mandare alla Juventus, è stato sempre Mauro a dire di no e a voler rimanere all’Inter".