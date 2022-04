Wanda Nara è tornata a mostrare su instagram il lato più sexy di sé, più da femme fatale con una serie di scatti in bianco e nero, e meno da mamma, imprenditrice e donna in carriera. Proprio la sua carriera lavorativa nel mondo del calcio è però finita sotto la lente di ingrandimento dei programmi scandalistici in Argentina con diverse testate che la accusando di aver creato un teatrino ad arte sul suo ruolo di agente del marito Mauro Icardi.



"Lo sanno tutti che non è lei la procuratrice. Quando c'è da trattare seriamente vanno altri a parlare con le società". Nessuna replica per ora da Wanda che continua ad infiammare il web con queste foto. Eccole nella nostra gallery.