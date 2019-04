All'interno dell'intervista concessa a Marca, l'attaccante classe '94 del Watford Gerard Deulofeu ha risposto così a una domanda su un possibile ritorno al Barcellona: "E' una tappa che appartiene al passato. Ci sono tornato già due volte e non ha funzionato, non voglio vivere più ciò che è stato". Sul suo futuro: "Se ricevi sempre offerte o si parla dell'interesse di altre squadre, vuol dire che stai facendo bene nel tuo club. Per il momento sono al Watford e non voglio pensare a nient'altro che non sia il finale di stagione". Il suo contratto con le Hornets scade a giugno 2023.