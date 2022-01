Per riportare il Watford in zona salvezza, dopo l’esonero di Claudio Ranieri, il sostituto ideale – secondo Gino Pozzo, proprietario del club - è l’allenatore più anziano della Premier League: Roy Hodgson. In realtà, il tecnico di 74 anni si è ritirato alla fine della sorsa stagione dopo un periodo di successo al Crystal Palace, lasciando tuttavia aperta la strada ad altre eventuali proposte. Proprio come quella per la panchina del Watford.