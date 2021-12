Claudio Ranieri, tecnico del Watford, parla in conferenza stampa alla vigilia della sfida con il Tottenham: "Conte è un allenatore fantastico, ovunque lui vada cambia le squadre - le sue parole -. Il Tottenham è ora una squadra molto forte, penso voglia qualificarsi per la Champions e secondo me ci riuscirà. Conte ha un grande approccio, ha determinazione, riesce a convincere i suoi giocatori a fare tutto. E riesce pure il suo club ad acquistargli ciò che vuole. Siamo davanti ad un grande allenatore e a un grande uomo".