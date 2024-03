Watkins, l'intruso tra Haaland e Salah: gol e assist, numeri da super top in Europa

Fausto Vassoney

L'Inghilterra strabuzza gli occhi e continua ad ammirare le gesta di Ollie Watkins, bomber dell'Aston Villa che continua a correre nelle classifiche di rendimento, senza accennare una minima esitazione. La doppietta firmata oggi nella sfida di Premier League contro il Luton Town fa salire a 16 il numero delle reti in campionato del bomber inglese, letteralmente indemoniato con ben 5 gol all'attivo nelle ultime 3 sfide, che diventano 7 se si considerano le ultime 6 partite. Un rendimento che non solo fa le fortune dei Villans di Unai Emery, ma garantisce alla nazionale di Gareth Southgate un ennesimo carro armato là davanti.



HAALAND... - Basta dare uno sguardo ai numeri, per accorgersi che la stagione di Ollie Watkins è fin qui qualcosa di mostruoso. Secondo nella classifica marcatori della Premier dove Erling Haaland (con una partita in meno) guida con 17 reti, c'è però un parziale dove Watkins supera addirittura il gigante norvegese e sono le reti su azione. Nei 17 sigilli del centravanti di Pep Guardiola ci sono infatti 3 realizzazioni dal dischetto, mentre le 16 reti di Watkins sono tutte su azione. Non è infatti lui il rigorista designato dell'Aston Villa, con questo compito che spetta a Douglas Luiz.



... E SALAH - Non solo le reti, nelle specialità di casa Watkins rientrano anche i passaggi decisivi e i contributi ai gol dei compagni. Sono ben 10 gli assist forniti in stagione, dato che fa del centravanti nato a Torquay il miglior assist-man della Premier, a pari merito von Pascal Gross del Brighton e Kieran Trippier del Newcastle. Dunque doppia cifra già raggiunta sia in termini di gol che di assist: meglio di lui solo... nessuno. Perché con la doppietta rifilata al Luton Watkins non ha solo superato Haaland per gol su azione, ma ha anche superato Mohamed Salah nella classifica data dalla somma di gol e assist. Quota 26 per lui, mentre l'egiziano si ferma a 24 (15 gol+9 assist).



AL TOP IN EUROPA - Estendendo lo sguardo ai maggiori 5 campionati europei, il bilancio non cambia. Per quanto riguarda le reti su azione, con 16 gol Watkins è tra i migliori in assoluto: più di Mbappé (15), più di Bellingham (15) e - come detto - più di Haaland (14). Meglio di lui in questo parziale solo Lautaro Martinez (21 su azione) e Harry Kane (dominante con 24 gol senza rigori). Per quanto riguarda la somma tra gol e assist, dove come detto Watkins si attesta a 26, più in alto c'è solo l'inarrivabile Kane (32, di cui 27 gol e 5 assist). Una coppia in vetta alle statistiche d'Europa che sventola la bandiera biancorossa dell'Inghilterra. Kane e Watkins, una notizia niente male per Southgate nell'avvicinamento a Euro 2024.