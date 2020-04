Hans-Joachim Watzke, amministratore delegato del Borussia Dortmund, ha parlato a Sky Deutschland della ripresa della Bundesliga, prevista per il prossimo 9 maggio: "Se non giocheremo nei prossimi mesi la Bundesliga andrà al tappeto. Dobbiamo scendere in campo e concludere la stagione, altrimenti la Bundesliga non esisterà più nella forma in cui l’abbiamo conosciuta".