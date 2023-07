Per ora è tutto fermo alla composizione iniziale. L'attacco della Juve oggi è ancora retto da Dusan Vlahovic e Federico Chiesa, da Arek Milik e Moise Kean. Poi però molto bolle in pentola, perché Chiesa e soprattutto Vlahovic continuano a esplorare il mercato mentre la Juve al giusto prezzo si priverebbe pure di loro. Con quell'intrigo che ancora catalizza l'attenzione e coinvolge anche Romelu Lukaku insieme a DV9. Ma il tempo scorre e tutte le alternative restano di grande attualità in casa Juve, con quei profili che più rientrano nel Giuntoli-pensiero e magari meno nell'ipotesi di instant team più caro a Max Allegri. C'è Gianluca Scamacca, c'è Noah Okafor, c'è pure Folarin Balogun nella lista, sempre che si possano presentare le giuste condizioni. C'è soprattutto Jonathan David, nel mirino di Giuntoli da tempo, per il quale servirebbe un investimento da circa 40 milioni per strapparlo al Lille. E lui? Strizza l'occhio alla Juve, lo ha confermato pure il suo ex compagno Timothy Weah.



Scopri tutto nel video del nostro inviato Nicola Balice