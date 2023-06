Attesi in giornata gli ultimi dettagli tra Juve e Lille per Timothy Weah, ora è il club francese ad avere fretta per chiudere tutto entro il 30 giugno, operazione da 12 milioni bonus inclusi. E poi il figlio di George potrà arrivare a Torino per visite e firme, l'accordo del giocatore con la Juve è blindato ormai da giorni. Intanto il diretto interessato ha messo su Instagram una storia con una clessidra. Questa sarà la sua settimana, lui sarà il primo colpo del nuovo corso bianconero.