In grande stile i WEmbrace Games hanno festeggiato il loro undicesimo compleanno. Nella fantastica cornice dello Stadio dei Marmi di Roma: i giochi senza barriere, organizzati dall'Associazione Art4sport Onlus, hanno ancora una volta meravigliato il pubblico attraverso i momenti di svago scenografici all’insegna dell’integrazione. La serata è stata presentata dal Trio Medusa e ha visto l’intervento sul palco del Presidente di Art4sport, Teresa Grandis che ha portato un importante messaggio di inclusione: “Il mondo è più bello se ci sono tante particolarità”. Tanti i personaggi del mondo dello sport e dello spettacolo che si sono messi in gioco, tra cui Malika Ayane, Rudy Zerbi, gli attori Giorgio Pasotti, Giovanni Caccamo e Ludovico Tersigni oltre a Francesco Totti che si è detto onorato di aver partecipato alla serata rilanciando poi la sua presenza anche per il futuro. I WEmbrace Games 2024 sono già qui.