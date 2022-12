Arsene Wenger, consigliere strategico della FIFA, ha lanciato una frecciata alla Germania, in merito alle contestazioni della vicenda sulla fascia di capitano arcobaleno: "Posso dire che le squadre che non hanno deluso nella prima fase e nella prima gara sono state quelle che hanno esperienza. Penso a Francia, Brasile, Inghilterra. Inoltre, hanno fatto bene le squadre che sono arrivate pronte mentalmente, dando priorità al calcio e non a dimostrazioni politiche".