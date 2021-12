Arsene Wenger smentisce le voci che lo vogliono come nuovo allenatore del Psg alla trasmissione Rothen s'enflamme: "È solo immaginazione pre-natalizia che non so chi abbia tirato fuori. Non c'è assolutamente nulla. Voglio continuare a seguire il lavoro che sto ricoprendo (responsabile dello sviluppo del calcio poer la Fifa). Stiamo cercando di sviluppare il calcio in tutto il mondo, soprattutto in Africa".