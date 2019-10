Arsene Wenger si dice pronto a tornare in panchina. L'allenatore francese ex Arsenal e Monaco ha dichiarato al Daily Mirror: "Dopo il mio addio all'Arsenal ho ricevuto diverse offerte e ne sto valutando alcune. Mi rivedrete in panchina, però non so ancora quando. Mi sono preso una pausa, ero riluttante sul rigettarmi nel calderone ma non posso vivere pensando che non tornerò più in campo, magari potrei optare per un ruolo un po' diverso. Quello che voglio con certezza è condividere il più possibile ciò che ho imparato, le mie conoscenze".