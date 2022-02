Clemens Fritz, dirigente del Werder Brema, esprime preoccupazione per le sorti dell'attuale allenatore dello Zorya Luhansk, Viktor Skrypnyk, ex calciatore e tecnico dei tedeschi:



"Non ho alcun contatto con lui e posso solo sperare che sia al sicuro e stia bene. Siamo tutti preoccupati per quanto sta succedendo in Ucraina. Tutti noi leggiamo e vediamo le richieste d'aiuto che arrivano da quel paese".