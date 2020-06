Timo Werner, salvo sorprese, sarà il prossimo attaccante del Chelsea. Come scrive il Mirror, il Liverpool si è tirato indietro dalla corsa, nonostante sembrava in netto vantaggio: a comunicare , al telefono, la decisione al giocatore è stato lo stesso Klopp, che ha spiegato come 60 milioni di euro, al momento, fossero fuori portata.