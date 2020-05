Timo Werner, oggi in campo tutta la partita nell'1-1 tra Lipsia e Friburgo, non vuole vestire la maglia del Bayern Monaco in futuro. L'attaccante è nel mirino dell'Inter per il dopo Lautaro Martinez, ma soprattutto del Liverpool di Jurgen Klopp. È corsa a due per il classe 1996, a quota 21 gol in Bundesliga.