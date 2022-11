Il Lipsia ha vinto in scioltezza con lo Shakhtar prendendosi il secondo posto del gruppo F dietro al City. Poker e ottavi, serata perfetta. O quasi. Perché a tenere in ansia i tedeschi sono le condizioni di Timo Werner, che dopo aver servito l'assist a Nkunku è uscito al 19' per un problema alla caviglia. Nei prossimi giorni l'attaccante effettuerà degli esami approfonditi per capire se riuscirà a recuperare in tempo per andare al Mondiale.



I NUMERI - In questa stagione Werner ha fatto 9 gol e 4 assist in 16 partite tra campionato e coppe. Sono 24, invece, le reti con la maglia della Germania in 55 partite.