Wesley al centro del mercato, e non solo. L'attaccante brasiliano del Bruges è stato a lungo inseguito dalla Lazio in estate, poi il trasferimento è sfumato. A gennaio ha dichiarato di non volersi muovere, ha deciso di rimanere in Belgio, dove sta facendo benissimo, fino a fine stagione. Ma è al centro anche di una brutta storia giudiziaria.



DISCOTECA - Come riporta la stampa belga, il centravanti insieme al compagno di squadra Tavares era stato aggredito in discoteca nel 2016. I colpevoli sono stati condannati a pene di lavoro da 65 a 115 ore e a multe da 300 e 600 mila euro.