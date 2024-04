West Ham-Bayer Leverkusen: le probabili formazioni, dove vederla in tv e streaming

, che si affronteranno nel match di ritorno per guadagnare l’accesso alla semifinale (da disputare contro la vincente del derby tutto italiano fra Roma e Milan). I tedeschi, freschi vincitori del loro primo storico titolo in Bundesliga, si presentano al confronto coi londinesi forti del vantaggio costruito all'andata. Si riparte, infatti, dal 2-0 in favore della squadra di Xabi Alonso.• Partita: West Ham-Bayer Leverkusen• Data: giovedì 18 aprile 2024

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione

• Orario: 21.00• Canale TV: Sky Sport (255), DAZN• Streaming: Now Tv, Sky Go, DAZNWest Ham-Bayer Leverkusen, valevole per il ritorno dei quarti di finale di Europa League, sarà visibile su Sky Sport (255). Per gli abbonati alla piattaforma satellitare, ci sarà a disposizione Sky Go, sui dispositivi mobili come smartphone e tablet, scaricabile sui principali market store e riservata ai titolari di abbonamento. Un'altra opzione è offerta da NOW. La sfida sarà trasmessa in diretta tv anche da DAZN. In streaming attraverso pc, smartphone, tablet, smart tv, console di gioco (Xbox e PlayStation) e dispositivi come TIMVISION Box, Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast sarà disponibile tramite app DAZN.

Fabianski; Coufal, Mavropanos, Zouma, Cresswell; Ward-Prowse, Soucek, Emerson; Paquetà, Antonio, Kudus. All. MoyesKovar; Stanisic, Tah, Tapsoba, Grimaldo; Xhaka, Palacios; Frimpong, Wirtz, Adli; Schick. All. Xabi Alonso