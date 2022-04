West Ham-Burnley è stata interrotta sullo 0-0 intorno alla mezz'ora di gioco. Il motivo dello stop è stato un bruttissimo infortunio ad Ashley Westwood, che ha costretto l’arbitro a fermare il gioco per una decina di minuti. La regia televisiva ha preferito non mostrare alcun replay in seguito al contrasto con Vlasic in mezzo al campo: poco dopo il giocatore è uscito dal terreno di gioco in barella e con l'ossigeno, tra le lacrime dei compagni. In seguito l'arbitro ha fatto riprendere il gioco: al 33' Wout Weghorst ha segnato il gol del vantaggio per il Burnley, ma nessuna esultanza: in segno di rispetto, ha chiesto ai tifosi del Burnley di non festeggiare, indicando il tunnel da cui era uscito il compagno di squadra dopo il grave problema fisico. Per Westwood si preannuncia un lungo stop.