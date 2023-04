David Moyes non sarà esonerato dal West Ham, malgrado la pesantissima sconfitta per 5-1 subita dal Fulham durante l'ultima giornata di campionato. Secondo il quotidiano inglese The Sun, l'ex tecnico di Manchester United ed Everton rimarrà in panchina perché al momento il club non avrebbe le idee chiare su eventuali alternative.



Al momento gli Hammers restano impegnati sul fronte della lotta salvezza (sono salvi solo per differenza reti a 27 punti), e su quello della Conference League.