Sarà dura, secondo il Daily Mail, convincere il West Ham a lasciare partire Declan Rice. Gli hammers faranno di tutto per trattenere il proprio gioiello, tanto che avrebbero valutato il centrocampista 150 milioni di euro. La cifra avrebbe già indotto ripensamenti nell'Arsenal, che non è disposto a spingersi così in alto per arrivare al calciatore.