Dopo aver condotto il West Ham alla vittoria della Conference League, capitan Declan Rice lascerà il club londinese. Lo ha annunciato il presidente David Sullivan a TalkSport: "Penso che sia stata la sua ultima partita con noi. Gli abbiamo promesso che lo avremmo lasciato andare e lui ha deciso così. Non si può chiedere di più a uno come lui, anche se non volevamo che accadesse. Gli abbiamo offerto 200.000 sterline a settimana, 18 mesi fa, ma ha rifiutato. Non vogliamo trattenere un giocatore che vuole andarsene".



NUOVE OFFERTE - “Ufficialmente nessuna ma da oggi arriveranno. Prima però dobbiamo trovare un sostituto. Ci sono tre o quattro club che hanno mostrato interesse, ma per rispetto non avrebbero dovuto contattare il giocatore. Non è così che fanno i club corretti". Una frecciata rivolta ad Arsenal e Bayern Monaco, le due società più interessate al centrocampista inglese.