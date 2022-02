L'attore e conduttore radiofonico inglese Russell Brand, ha inviato personalmente un messaggio al centrocampista del West Ham Declan Rice, per convincerlo a desistere alle numerose richieste arrivate da altri club, il Chelsea su tutti.



"Non andare, Declan, resta! Sii il Trevor Brooking dei nostri tempi. Resta con il cuore, diventa un eroe. Ti amiamo. Sappiamo che il Chelsea è stato il tuo primo amore, ma noi ti amiamo di più. Puoi tutto per noi. Sii Devonshire, McAvennie, Paolo Di Canio, tutto in uno! Resta Declan, ti vogliamo bene!"