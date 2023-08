si avvicina sempre più all'Inter e l'indizio che l'operazione per il ritorno in Italia del bomber ex-Sassuolo si sta per concretizzare arriva proprio dalle mosse del, proprietario del cartellino che nelle ultime ore ha individuato il suo sostituto, sempre in Italia, e sta lavorando con forza per provare a portarlo a Londra:Da inizio mercato il centravanti angolano è stato al centro del calciomercato dato un ingaggio fuori portata per un club suo malgrado retrocesso in Serie B. Prima si è mossa lasu di lui, poi lache resta fortemente interessata per sostituire un partente Cabral. Loieri era impegnato nell'amichevole vinta in Germania per 2-1 contro il Wolfsburg e ha scelto diper lasciarlo in Liguria per lavorare a parte, una mossa volta a preservarlo proprio in chiave mercato. I viola restano in pole position, ma gli ottimi rapporti deglidi Nzola con gli(hanno già Angelo Ogbonna in rosa) e la possibilità di giocare instuzzicano l'ambizione del classe 1996. C'è da lavorare ma il forcing è già partito.ha già detto sì all'Inter e sta aspettando la chiusura dell'affare fra club.fra un'offerta da 22 milioni di euro più bonus e una richiesta di 30 bonus compresi. Serviranno nuovi contatti e un lavoro di intermediazione importante. L'Inter prima chiuederà il colpoe poi si dedicherà al fascicolo Scamacca per un affare che non è a rischio e che è sempre più indirizzato verso il sì.