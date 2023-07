Intutti cercano una punta e il mercato dei centravanti si fa sempre più incandescente con tanti nomi che rimbalzano, inevitabilmente, da un club all'altro come obiettivi più o meno percorribili. In questo caos la Roma che un centravanti ce l'ha già (Tammy Abraham che però è lungodegente per infortunio) sembrava aver trovato la propria quadra attorno al nome dipromesso sposo anche a mezzo stampa, su cui però nelle ultime ore è ripiombata l'Inter, tradita da Lukaku a alla ricerca di un 9 puro.Il giocatore ha da tempoche però sta tardando troppo nel presentare un'offerta economica differente da un prestito con diritto di riscatto che convinca ila cederlo. Gli Hammers, infatti, lo hanno pagato 45 milioni di euro bonus compresi per strapparlo al Sassuolo soltanto un anno fa e non vogliono lasciarlo partire senza garanzie economiche importanti. In questo vuoto si sta inserendo l'Inter () che, complicianche perché è già dal 18 agosto che, di fatto, sta vivendo da separato in casa in Inghilterra e non vuole rimanere con il celebre "cerino in mano".E ora?non è del tutto fuori dai giochi, ma oggi non ha grosso margine per rilanciare l'offerta agli Hammers se non vende e il gradimento del giocatore non potrà durare in eterno. Per questo per i gialorossi tornano di moda altri nomi, più o meno impegnativi dal punto di vista economico e che lasta continuando a sondare tenendole però finora sullo sfondo.Il nome che più fa sognare i tifosi è tanto complicato quanto lo è Scamacca ed è l'ex-Juve oggi all'Atletico. 21 milioni la clausola, senza la cessione di Ibanez non è percorribile.è stato osservato da Tiago Pinto ed è stato offerto da intermediari, mavorrebbe monetizzare almeno in parte l'addio. Occhio anche alle piste "italiane" che sono più facilmente percorribili grazie all'inserimento di possibili contropartite. Mbalaè obiettivo di vecchia data e l'asse Roma-Spezia è da sempre florido, mentre perdella Salernitana sta per scadere la clausola rescissoria da 25 milioni di euro aprendo alla possibilità di trattative.