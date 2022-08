Per provare a superare la difesa del Manchester City, a poco più di mezz'ora dalla fine della gara di ieri l'allenatore del West Ham David Moyes ha fatto entrare anche Gianluca Scamacca. Debutto e spunta verde alla voce "esordio in Premier League" nell'elenco degli obiettivi dell'attaccante classe '99. L'ex Sassuolo ha preso il posto del giamaicano Antonio senza però lasciare particolarmente il segno. Anzi, poco dopo dall'altra parte ha raddoppiato Haaland per il 2-0 finale.



L'AFFARE - Primo assaggio dell'atmosfera dell'Olympic Stadium di Londra per Scamacca, che gli Hammers hanno preso per 36 milioni di euro più altri 6 milioni di bonus e il 10% sulla futura rivendita. Poco più di mezz'ora per affacciarsi in Premier League, la nuova vita di Scamacca è iniziata.



