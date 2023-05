L'allenatore del West Ham David Moyes ha parlato in conferenza stampa e ha iniziato ad affrontare l'argomento finale di Conference League contro la Fiorentina del prossimo 7 giugno, in particolare circa le condizioni di Gianluca Scamacca: "Non è nemmeno vicino al rientro, non ha ancora ripreso ad allenarsi. Sta proseguendo ancora con la riabilitazione in Italia per cui non mi aspetto di rivederlo prima della finale. Si è operato quattro settimane fa, ne avrà ancora qualcuna di riabilitazione ma speriamo sia pronto per l’inizio del precampionato".