Il passato ti perseguita, soprattutto se non ti sei comportato in maniera esemplare. Sabato nell’East London il West Ham ha affrontato il Newcastle, rinvigorito dopo la serie positiva di ultimi risultati: il match, valido per la 26esima giornata di Premier League, è terminato 1-1, ma quello che ha colpito è stata l'accoglienza riservata dai Magpies al difensore Kurt Zouma, tristemente noto per la vicenda delle violenze commesse contro il proprio gatto.



'MIAO' A OGNI TOCCA - Ad ogni tocco di palla del francese il pubblico del London Stadium lo ha subissato di fischi e come se non bastasse anche il centravanti del Newcastle, l’ex Burnley Chris Wood, ha infierito contro Zouma: per tutta la partita il neozelandese ha continuato a pronunciare la parola "miao" per deconcentrare il difensore e farl innervosire.