Il West Ham è pronto a tornare alla carica per Jesse Lingard. Il trequartista non è riuscito a convincere Solskjaer, che ha deciso di non puntare su di lui, mentre gli hammers gradirebbero un suo ritorno. Secondo il Daily Express il suo inserimento nella lista dei cedibili ha comportato anche un abbassamento della valutazione fatta dai red devilis, che ora chiedono 20 milioni di sterline, cifra sicuramente alla portata dei londinesi.