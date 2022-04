A poche ore dalla sfida del suo West Ham contro il Lione nell'andata dei quarti di Europa League, il difensore Angelo Ogbonna ha parlato a Sky Sport facendo il punto sulle sue condizioni - è fuori da novembre per la rottura del legamento del ginocchio destro - e sul momento della squadra: "Il recupero sta procedendo bene, mi sento bene e sono in linea col percorso riabilitativo. Spero di poter giocare prima della fine della stagione. Per stasera sono ottimista, scenderemo in casa senza paura anche grazie all'entusiasmo dei tifosi. Il Lione va rispettato, ma siamo i favoriti e vogliamo vincere".



PREMIER LEAGUE - "Noi cerchiamo di fare del nostro meglio e da due anni stiamo provando a mettere in difficoltà le big. Manchester City-Liverpool? Occhio a Robertson e Alexander Arnold, ha un piede come quello di David Beckham".