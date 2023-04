Xabi Alonso sta disputando un'ottima stagione con il Bayer Leverkusen ( sesto in Bundesliga, dopo essere stato in zona retrocessione, e in semifinale di Europa League). Le prestazioni della squadra tedesca hanno fatto guadagnare credito all'allenatore spagnolo. Come riportato da Mundo Deportivo, il West Ham ha messo gli occhi su di lui. Gli Hammers, nel caso David Moyes lasciasse la panchina, hanno individuato nell'ex giocatore del Real Madrid il sostituto perfetto.