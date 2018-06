Ora il West Ham fa sul serio per Felipe Anderson, la trattativa con la Lazio entra nel vivo e spunta una prima offerta ufficiale: secondo quanto riferito da Sky Sport infatti, la società inglese ha presentato ai biancocelesti una prima proposta da 20 milioni di euro più bonus, l'intenzione degli Hammers è di non spingersi oltre i 30 milioni per il brasiliano mentre Lotito ne chiede almeno 40.