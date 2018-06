La Lazio e Felipe Anderson sempre più lontani. Stavolta potrebbe essere davvero giunta al capolinea l'avventura del fantasista brasiliano in maglia biancoceleste. Dopo le voci in passato e il mancato trasferimento al Manchester United nell'estate 2015, questa volta il 25enne potrebbe salutare la formazione capitolina e intraprendere una nuova avventura. Sulle sue tracce diversi club, pronti a farsi avanti per strappare il talentuoso brasiliano alla Lazio.



INCONTRO - Secondo quanto riferisce Sky Sport, gli agenti di Felipe Anderson, Kia Joorabchian e Giuliano Bertolucci, incontreranno nella giornata di domani la dirigenza del club biancoceleste per discutere il rinnovo del contratto del brasiliano, in scadenza nel 2020. Secondo le indiscrezioni, sono ridotte le possibilità che si giunga a un accordo, con il numero 10 che potrebbe lasciare la Capitale in estate in caso di fumata nera. Su di lui c'è il West Ham di Manuel Pellegrini, pronto a investire oltre 30 milioni di euro. Quello londinese non è l'unico club interessato a Felipe Anderson: Chelsea, Leicester e soprattutto Monaco, che potrebbe condurre un'altra operazione sulla base di quella della passata stagione per Keita attraverso l'intermediazione di Jorge Mendes, restano alla finestra.